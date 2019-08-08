في الذكرى الثامنة لرحيل هند رستم.. معلومات عن "ملكة الإغراء"

هند رستم من أشهر ممثلات السينما المصرية حيث تألقت في العديد من الأعمال السينمائية بجانب كبار الفنانين في العصر الذهبي.

مولدها

ولدت هند رستم 12 نوفمبر 1931 ، وتعد من أهم ممثلات السينما المصرية، حيث نالت عدة ألقاب منها، "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".

حياتها

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ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية، لـ أب تركي و أم مصرية، وتزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن.

أعمالها الفنية

قدمت هند رستم أكثر من 74 فيلماً سينمائياً، وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام

1949 ظهرت في أغنية «اتمخطرى يا خيل» لمدة دقيقتين كـ«كومبارس» تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما، ولقد اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر. جوائزها شهادة تقدير عن فيلم “نساء في حياتى” من مهرجان فينيسيا 1957 م جائزة النقاد عن فيلم “الجبان والحب” تم تكريمها من قبل جمعية العالم العربى بباريس تم تكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 1993 م، تقديرا لأعمالها المتميزة في السينما. في يوم 12 نوفمبر 2018؛ أطلقت جوجل إشعاراً يحمل صورة هند رستم في محرك البحث على النطاق المخصص لمصر، والدول الناطقة بالعربية للإحتفال بذكرى ميلادها السابعة والثمانين. اعتزالها الفن قدمت آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم «حياتي عذاب» حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا. وفاتها توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبري بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على أثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.