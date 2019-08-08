بالفيديو.. هبة يوسف تطرح برومو «أنت مصدق»

طرحت المطربة هبة يوسف برومو «أنت مصدق » ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ونشرت "يوسف" البرومو الدعائي للكليب مساء أمس، ومن المقرر طرح الكليب أول أيام عيد الأضحي المبارك. مساء أمس، ومن المقرر طرح الكليب أول أيام عيد الأضحي المبارك. "أنت مصدق" من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم ، وتوزيع مصطفى غانم ، مهندس صوت مصطفى رؤوف، إنتاج شركة براتسلافا، ومن إخراج ياسر عصام. للمشاهدة من

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