عيد الأضحى يفتح بوابة السينما التراثية على قناة نايل سينما

صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، بانه قام بدعم القناة بأفلام من التراث لتذاع في عيد الاضحي المبارك. وبلغت عدد الأفلام 23 فيلماً تراثياً وهم"بيومي افندي، ابن حميدو، فاطمة، لحن الخلود، نور الدين والبحارة التلاتة، قلبي دليلي، توبة، بلبل افندي الهاربة، سلفني 3 جنيه، فيروز هانم، علي بابا وال40 حرامي، سلامة دنانير، سلامة في خير، خاتم سليمان، كرسي الاعتراف، قمر 14 حبيب الروح، تحيا الستات بنت الاكابر، بشرة خير، اقوى من الحب". وهم"بيومي افندي، ابن حميدو، فاطمة، لحن الخلود، نور الدين والبحارة التلاتة، قلبي دليلي، توبة، بلبل افندي الهاربة، سلفني 3 جنيه، فيروز هانم، علي بابا وال40 حرامي، سلامة دنانير، سلامة في خير، خاتم سليمان، كرسي الاعتراف، قمر 14 حبيب الروح، تحيا الستات بنت الاكابر، بشرة خير، اقوى من الحب".

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