شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، في تحقيق ما يقارب الـ 250 مليون دولار إيرادات، بعد عرضه يوم الخميس الماضي في دور العرض العالمي.

ويقود أبطال العمل السينمائى الشهير، جولات فى مختلف انحاء العالم للترويج لفيلمها الجديد الذى يعد استكمالا لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى آخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.