شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى بأكتوبر ويحتفل مع جمهوره بألبومه "ضحكت ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الغنائى مصطفى قمر، حفلاً غنائيًا داخل أحد الأماكن الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك وسط حضور العديد من محبيه وجمهوره، والذى احتفل معهم بإطلاق ألبومه الجديد "ضحكت ليا".

وعرض قبل صعوده إلى مسرح الحفل أحدث كليباته "س من الناس" وسط صيحات الجمهور ثم ظهر "قمر" وبدأ بغناء "حياتي" وسط تفاعل الجمهور مرددين الأغنية ثم استمر فى الغناء لمدة أكثر من ساعتين وقدم خلالها أشهر أغنياته القديمة منذ فترة التسعينيات، وسط أجواء من الفرح بين الحضور .

ويستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد، التى تحمل اسم الألبوم "باب موارب"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم.

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ومن بين أغانى الألبوم الجديد: "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد على، والحان محمد النادى، وتوزيع عادل حقى، "نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد، وألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمى" كلمات حسن عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم.