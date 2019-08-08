شكرا لقرائتكم خبر عن نص قرار الموسيقيين بمنع التعامل مع حمو بيكا ومجدى شطا وفرق المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، قراراً بمنع التعامل منعاً باتاً لكل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوى وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.

وجاء هذا القرار طبقاً للمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 والتى تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح طبقاً للمادة 5 فقرة رابعة من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003 واللائحة الداخلية للنقابة هو المسئول عن الموسيقى والغناء وغيرها ممكن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة.

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وينبه على جميع المنشآت الحومية والغير حكومية والمحلات السياحية والفنادق والقرى بتنفيذ ذلك القرار من تاريخه ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.