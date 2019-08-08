وفاة والدة فتحي عبد الوهاب بعد صراع مع المرض

توفيت ظهر اليوم الخميس، والدة الفنان فتحي عبدالوهاب، بعد صراع مع المرض؛ حيث تعرضت والدته لوعكة صحية مفاجئة منذ فترة قليلة، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إلا أنها لم تتحسن حالتها الصحية، وترحل عن عالمنا ظهر اليوم. اقرئي ايضا : أحدث صورة لنجل عمرو دياب.. متابعوه: أصبح نسخة من الهضبة Advertisements في سياق آخر، خاض فتحي عبدالوهاب السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لمس أكتاف»، وحقق من خلال دوره ردود أفعال إيجابية. ومسلسل «لمس أكتاف» أذيع حصرياً على شاشة «CBC»، بطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، وكرم جابر، وهبة عبدالغني، وخالد كمال، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي.

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