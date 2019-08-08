وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن وفاة والدته، صباح اليوم الخميس، واكتفى بجملة حزينة قصيرة قال فيها أمي في ذمة الله، ومن المنتظر تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم وتدفن في مقابر الأسرة، على أن تقام مراسم قبول العزاء غدًا بعد صلاة المغرب في المجمع الإسلامي 2 بالشيخ زايد.

فتحي عبد الوهاب حذف صورته من بروفايل حسابه على موقع تويتر ووضع بدلا منها آيات الحداد مع خلفية باللون الأسود، وغرد قائلا: أمي في ذمة الله، وبدأ في تلقي التعازي من جمهوره وبمقدمتهم الفنان نبيل الحلفاوي والفنانة بسمة.

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فتحي عبد الوهاب تلقى الخبر أثناء استعداده لاستكمال تصوير مشاهده بفيلم "لص بغداد"، أمام النجم محمد إمام، بمشاركة ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى .

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، كان مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، كما شارك في بطولة مسلسل "لآخر نفس" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز.