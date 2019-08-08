طبيبة نفسية تحذر: لو شاهدت فيلم الفيل الازرق ستصيبك هذه الأمراض!

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الطبيبة تحذر من هم فوق 18 سنة، من القلق والتوتر أثناء مشاهدة الفيلم
حذرت منى يسري، طبيبة الأمراض النفسية للأطفال متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مشاهدة فيلم الفيل الأزرق، الذي يطرح حالياً بدور العرض السينمائية.
ونشرت صورة للملصق الدعائي للفيلم، وعلقت عليه قائلة: «احذروا هذا الفيلم، ليس بأي حال من الأحوال للأطفال تحت ١٨ سنة، وممكن كمان يتسبب في مشاكل قلق وتوتر لمن فوق ١٨ سنة!!!! أعتقد أنه حتى سيزيد من زيارات الأطباء النفسيين في خلال من ٦-١٢ شهراً القادمة، ليه نحاول نقنع الناس إن فيه قوة خفية ممكن تتحكم فيهم؟، أحذركم بصفتي طبيبة نفسية ومش فاهمة ليه اتجاه السينما للهدم بدلاً من البناء؟!!!! ما نعمل أفلام تحفيزية للشباب تشجعهم على إصلاح العالم، أو أفلام مضحكة ترفه عن النفسية، أرجو تنبيه جميع الأهالي والشباب الحساسين! اللهم بلغت!».
الفيل الأزرق، حقق 45 مليون جنيه حتى الآن
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يشار إلى أن فيلم الفيل الأزرق 2، قد حقق إيرادات اقتربت من 45 مليون جنيه خلال فترة قليلة، وأشاد به الكثيرون من نجوم وصناع الفن ونقاد السينما المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وشيرين رضا، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، ومن إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وظهر من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية كضيوف شرف، من بينهم يسرا.
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