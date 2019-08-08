الجمهور يهاجم مكسيم خليل بسبب صورته مع زوجته في حمام السباحة

جمهور مكسيم خليل ينتقدونه بسبب هذه الصورة

شارك الفنان مكسيم خليل جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب زوجته سوسن أرشيد، من داخل أحد أحواض السباحة؛ حيث يقضيان حالياً إجازتهما الصيفية بإحدى الدول الأوربية.

وعلق مكسيم خليل على الصورة وقال: «يسعد صباح الناس الطّيبة المحبّة المحترمة، يومكم كله حب وأخلاق ونجاح وسلام، والجميع يضل بخير إن شالله»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه، الذين أشادوا بإطلالته المميزة مع زوجته، ولكن بجانب هذه الإشادات تعرض مكسيم لانتقادات من البعض بسبب إطلالته مع زوجته، والتي اعتبرها البعض مخالفة تماماً للعرف؛ خاصة وأن مكسيم خليل رجل شرقي، وتجاهل مكسيم هذه التعليقات تماماً ولم يقم بالرد على أي منها.

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مكسيم يقضي إجازته في إحد الدول الأوروبية

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ويقضي مكسيم خليل حالياً إجازته مع أسرته، ويقوم بنشر عدد كبير من صوره مع زوجته ونجله، والتي تنال إعجاب الجميع من متابعيه، كما يقوم من فترة لأخرى بنشر عدد من المقاطع المصورة التي يكشف من خلالها مهارة نجله في كرة القدم، وتحظى هذه المقاطع برد فعل طيب للغاية.

وخاض مكسيم خليل الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل صانع الأحلام، الذي شارك في بطولته الفنانة المصرية أروى جودة، وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وأشاد به الكثيرون من صناع الدراما.