تعرفوا على مفاجآت الموسم الأخير من مسرح مصر

تنطلق «الأحد» المقبل العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض «مسرح مصر»، والتي تُعرض حصرياً على شاشة «MBC مصر».

وكان النجم أشرف عبدالباقي قد أسس فرقة «مسرح مصر» بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة «MBC مصر»، ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة، لقيت جميعها إقبالاً كبيراً في الحضور المسرحي، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبر الشاشة.

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وعبر أشرف عبدالباقي عن رضائه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب، الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعدها إلى آفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية، هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة، وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة، ووجه النجم أشرف عبدالباقي الشكر لقناة «MBC مصر»، التي كانت سنداً وداعماً لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد عبدالباقي على أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل، وسيتم تقديم عشر مسرحيات جديدة خلاله.

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ومن جانبه، عبر صادق الصباح مُنتج «مسرح مصر»، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الفائق الذي صادف عروض مسرح مصر عبر شاشة «MBC مصر»، وبالإقبال الجماهيري الكبير، بالإضافة لمولد العديد من المواهب والنجوم الشابة التي بدأت تشق طريقها بنجاح في عالم الفن، وأوضح الصباح، أن هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات للتعاون المُستقبلي مع الفنان أشرف عبدالباقي، سيتم الاستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الخامس والأخير من مسرح مصر.

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فرقة «مسرح مصر»، أطلقها النجم أشرف عبدالباقي، وضمت نُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، منهم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن «ويزو»، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، وسيتواصل عرض المسرحيات على مسرح جراند نايل تاور؛ بداية من الأحد المُقبل في تمام الثامنة مساء.