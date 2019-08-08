أحدث صورة لنجل عمرو دياب.. متابعوه: أصبح نسخة من الهضبة

التقطت زينة عاشور ونجلها عبدالله عمرو دياب، مجموعة من الصور خلال تواجدهما بإحدى المدن الأسبانية أثناء قضاء إجازة الصيف هناك مع أبنائها كنزي وعبدالله وجنا، وظهرت زينة عاشور ونجلها وهما في أحد الأماكن العامة وهما يتناولان أحد العصائر الطبيعية، وعلق محبو عمرو دياب على الصورة، بأن نجله أصبح نسخة منه، فيما أكد آخرون أنه لا يشبه الهضبة كثيراً.

وعلقت زينة عاشور على الصور وقالت: «في مدينة إبيزة الأسبانية.. بعشقه»، وتلقت زينة الكثير من التعليقات من أصدقائها ومتابعيها الذين أشادوا بإطلالاتها المميزة، وإطلالة نجلها التي تشبه إطلالة والده في الكثير من الأماكن العامة والإجازات التي يظهر من خلالها لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، قد انفصل عن زوجته زينة عاشور منذ فترة، وتتولى حالياً تربية أبنائها الذين يظهرون مع والدهم من فترة لأخرى، ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد، أنا غير، وذلك خلال الأيام المقبلة، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى وموسم الصيف، وقد طرح عمر إحدى أغاني الألبوم خلال الفترة الماضية عقب إحيائه إحدى الحفلات الغنائية باليونان، والتي قضى بعدها عدة أيام هناك مع دينا الشربيني، كإجازة صيفية قصيرة؛ ليعودا بعدها للقاهرة لاستئناف عملهما.

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وعلى ناحية أخرى، من المقرر أن يبدأ عمرو دياب في التحضير لعمل فني مؤجل منذ سنوات، يحمل اسم الشهرة، ولكن يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في هذا العمل.