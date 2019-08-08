ياسمين صبري تنافس نجمات العالم على هذا الشيء.. فما هو؟

ياسمين صبري، العربية الوحيدة ضمن أجمل 100

يبدو أن الفنانة ياسمين صبري ستتجه للعالمية بشكل جيد تماماً عن نجمات العرب؛ حيث أعلنت مسابقة tccandler السنوية عن انضمام الفنانة المصرية ياسمين صبري لقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2019، وسيبدأ تصوير متابعي المسابقة على النجوم والنجمات أواخر الشهر المقبل، وتعد ياسمين صبري هي الفنانة المصرية والعربية الوحيدة بهذه المسابقة.

وتنافس ياسمين صبري بهذه المسابقة عدداً من نجمات العالم، من بينهن: «المغنية سيلينا جوميز، والمغنية آريانا جراند، والمغنية تايلور سويفت، الأسترالية مارجوت روبي، والممثلة الأمريكية جينفر لورانس، والممثلة الإنجليزية إيما واتسون، وغيرهن الكثيرات من نجمات العالم وعارضات الأزياء من كافة دول العالم.

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ياسمين تقضي إجازتها حالياً في أوروبا

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، تقضي إجازة الصيف حالياً بإحدى الدول الأوروبية، وتسعى خلال الفترة الحالية للبحث عن أي طريق للعالمية، كما ترغب في المشاركة في أحد أعمال هوليوود الناجحة.

وخاضت ياسمين صبري الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «حكايتي»، والذي يعد أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، وشاركت في بطولة هذا العمل بجانب أحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وجمال عبدالناصر، ووفاء عامر، ونهال عنبر، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وأشاد به الكثيرون من صناع الدراما المصرية.

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