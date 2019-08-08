عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد وهذه حقيقة الأغنية المسربة

أعلن الفنان عمرو دياب رسميا، عن تنظيم حفله الجديد يوم 16 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة، للاحتفال بصدور ألبومه المنتظر "أنا غير" ليبتعد للمرة الأولى عن مكانه المفضل في الساحل الشمالي.



ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة نشر أغنيات ألبوم "أنا غير" عبر الخدمة المدفوعة لإحدى شركات الاتصالات المحلية في مصر بالمواكبة مع نشر البروموهات التشويقية عبر القناة الرسمية لشركة ناي المملوكة لدياب، على أن يتم طرح الألبوم كاملا في الأسواق قبل موعد الحفل بساعات قليلة.



كشف المطرب عمرو دياب عن البوستر الثاني لألبومه الغنائي المنتظر "أنا غير"، والذي ظهر فيه فوق قمة أحد الجبال في اليونان مرتديا تي شيرت أبيض اللون وملابس صيفية بعكس الملصق الأول الذي ظهر فيه مرتديا بدلة شبه كلاسيكية، ومن المنتظر ان يكشف عمرو عن المزيد من الصور مع بدء العد التنازلي لصدور الألبوم كاملا.

بنفس الوقت أصدرت شركة "ناي" للإنتاج الفني المملوكة لدياب والمنتجة للألبوم توضيحا حول التسجيل المسرب للأغنية الرئيسية "أنا غير" والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذه النسخة غير أصلية، ووصفتها بأنها نسخة الـ"ريمكس" ، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تُطرح الأغنية الأصلية خلال الأيام القادمة.

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أغنية "أنا غير" هي أغنية الـ"ماستر" لألبوم عمرو دياب الجديد، وهي من كلمات أحمد مرزوق، والألحان لمحمد يحيى، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي، ويشار إلى أن شركة "ناي" قد طرحت "برومو" الأغنية من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ أربعة أيام، وحصلت على أكثر من 531,981 مشاهدة.

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.