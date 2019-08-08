يسرا اللوزي في عيدها ال34 .. وأسرار لا تعرفها عنها

تحتفل الفنانة يسرا اللوزي اليوم الخميس 8 أغسطس بيوم ميلادها ال 34، محاطة بالاهل والاصدقاء، وبمسيرة حافلة بالنجاحات التي نضيء على ابرزها:

ولدت يسرا في حي الزمالك بمحافظة القاهرة في تاريخ 8 أغسطس عام 1985.

والدها هو محمود اللوزي، مخرج مسرحي وممثل وأستاذ دراما ومسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووالدتها سورية الجنسية عملت في مجال مسرح العرائس ولها اسهامات في مجال الترجمة والدوبلاج بشركة والت ديزني العالمية.

درست يسرا العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو ما يؤهلها لخوض مجال العمل الدبلوماسي، ولكنها تخصصت فيما بعد في علوم المسرح والتاريخ الحديث.

حصلت على ماجيستير في حقوق الانسان والتنمية وعملت في ذلك المجال لفترة.

بدأت يسرا مسيرتها الفنية في مجال دبلجة الأفلام الكرتونية التي تنتجها شركة ديزني في ما قبل مرحلة الثانوية العامة وكانت تقوم والدتها بترجمة تلك الأفلام، وبنفس الوقت احترفت رقص الباليه في دار الأوبرا المصرية، كما تعلمت عزف البيانو.

تزوجت يسرا في سن الثالثة والعشرين بعدما أنهت دراستها الجامعية وانجبت طفلتها دليلة بعد 5 سنوات من زواجها تحديدًا عام 2014.

خاضت يسرا اللوزي حملة موسعة للتوعية من مخاطر ضعف السمع عند الأطفال، وصعوبات تعلّم النطق في الصغر، بعدما اكتشفت إصابة ابنتها الوحيدة دليلة بالمرض، ولها حملة بعنوان "اسمعني"، لعلاج الآلاف من الأطفال الذين يعانون من نفس المرض.

بدأت مشوارها في عالم التمثيل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية - نيويورك بترشيح من ماريان خوري صديقة والدتها وشاركها التمثيل في هذا العمل والدها محمود اللوزي والفنانة يسرا و محمود حميدة ولبلبة ويسرا ومحمود حميدة وسعاد نصر وماجدة الخطيب، واشترك الفيلم في مهرجان كان السينمائي بقسم نظرة ما عام 2004.

قدمت بعده فيلم قبلات مسروقة عام 2008 وشاركها التمثيل فيه أحمد عزمي وباسم سمرة وراندا البحيري، وكان الممثل المصري الوحيد في مهرجان الإسكندرية وفازت يسرا بجائزة أفضل ممثلة.

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شاركت لأول مرة في عالم الأفلام القصيرة عندما أخذت دور البطولة في فيلم هوس العمق عام 2007.

بدأت رحلتها في مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل خاص جدًا عام 2009 أمام يسرا و محمود قابيل و تامر هجرس و إيمي سمير غانم و درة وإياد نصار.

بدأت يسرا أولى تجاربها الوثائقية في الفيلم التسجيلي "بس فيه حاجة ناقصة" من إنتاج معهد جوتة وتم عرضه في ميدين برويكت فوبرتال في ألمانيا وفي القاهرة أيضّا.

شاركت يسرا في نفس العام في فيلم "هليوبوليس" مع والدها محمود اللوزي وخالد أبو النجا وهاني عادل وهند صبري، وحازت على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم في مهرجان روتردام الدولي، وجائزة أفضل ممثلة عن نفس الفيلم في مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي والأسكندرية.

لم تقتصر مشاركاتها في التمثيل فقط، فقد كانت يسرا مقدمة برنامج ذا إكس فاكتور آرابيا وهو برنامج متخصص في إكتشاف قدرات المشتركين الغنائية ودعمها لاحقًا، كما إشتركت في تقديم برنامج ميكروفون مع أمير صلاح الدين.

حصدت يسرا اللوزي العديد من الجوائز الفنية المحلية والعالمية منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام الدولي عن فيلم هليوبوليس، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية عن نفس الفيلم.

حصلت عل شهادة تقدير خاصة من مهرجان روتردام للفيلم العربي عن دورها في فيلم بالالوان الطبيعية، وجائزة التانيت الذهبي عن فيلم ميكروفون في مهرجان قرطاج ، وجائزة أفضل ممثلة عن فيلم قبلات مسروقة في مهرجان الإسكندرية، وتكريم وزارة الهند في مصر في احتفالية نساء بارزات في إطار مهرجان الهند على ضفاف النيل في نسخة 2017.