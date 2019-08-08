فيديو وصور: كارول سماحة خلع خاتم الزواج وتحسم قضية طلاقها

في رد عملي منها على شائعة طلاقها، خلعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة خاتم الزواج على الهواء مباشرة لتثبت أنه لا يزال بحوزتها.



ونفت كارول بطريقة عملية شائعة الطلاق من رجل الأعمال وليد مصطفى التي قالت انها ملت لشدة ما نفتها.



واكدت من جديد أنها مستقرة بحياتها مع زوجها وابنتها تالا.

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كارول الموجودة في تونس، قالت في حديث مباشر مع إذاعة Mosaique FM التونسية، أنها أطلقت كليب "مطلقة" لتحسم الشائعة التي باتت تتكرر بصفة دورية، وأصدرت عدة تصريحات سابقا أكدت أنها تعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وابنتها الوحيدة تالا.

وبعد خلع خاتم الزواج من يدها، أكدت كارول أن هذا الخاتم سبب كل الشائعات التي صدرت حول انفصالها، وقالت: أنا لا أحب ارتداء هذا المحبس ولا الخواتم ولا الساعات وأظل بالشهور ويدي خالية من أي مجوهرات، وعندما يراني البعض بدونه يظن أن الطلاق حدث، فتنطلق الشائعة، وأعود لارتدائه لأخمد نيران الشائعات، ولكن بعض القليل من الوقت أخلعه!!