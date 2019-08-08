أنغام تمنح هيثم شاكر لقب "أجمل الأصوات المصرية"

احتفلت المطربة المصرية أنغام بصدور ألبوم "معرفة قديمة"، للمطرب هيثم شاكر وقامت بنشر بوستر الألبوم عبر حسابها بموقع إنستقرام، ولكنها لم تعلق عليه بالطريقة التقليدية، وإنما أصرت على منح شاكر لقب "أجمل الأصوات المصرية" في خطوة قد تسبب حساسية مع بقية نجوم الغناء في مصر خاصة وأن أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم يرتبطان بصداقة وثيقة مع عمرو دياب ومحمد منير ومحمد حماقي وقامت بمشاركة الأخير الغناء في حفله بمدينة جدة بحضور زوجها.

أنغام احتفلت سابقا بصدور الإعلان التشويقي للألبوم ونشر أول أغنية منه"ما توصونيش"، ومع صدوره كاملا نشرت البوستر الرسمي ووجهت رسالة مباشرة إلى المطرب هيثم شاكر قائلة: ألف مبروك هيثم شاكر تستاهل النجاح والتألق يا أجمل الأصوات المصرية.

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ورد الفنان هيثم شاكر على المطربة أنغام قائلًا لها: أنا فرحتى النهاردة فرحتين، الله يبارك فيكِ يا صوت مصر، لما أنا أبقى أجمل الأصوات المصرية تبقى أنتِ أعظمهم.

ويضم ألبوم "معرفة قديمة" 14 أغنية، وهي: ما توصونيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، يا حبيبة، مش مهم أنا، كنت مداويني، راحوا، تيجي منك، احنا افترقنا، ما تغيبوش، ما فيش بعد بينسي، معرفة قديمة، بابي مفتوح"، تعاون خلالها مع نخبة من الشعراء ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر، وأمير وبهاء الدين محمد طعيمة، ورمضان محمد، والملحنين: "عمرو مصطفى ووليد سعد ورامي جمال"، والموزعين وتوما وشريف مكاوي وزوج أنغام أحمد إبراهيم.