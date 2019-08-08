أحمد حلمي قلق والسبب "خيال مآتة"

اعترف الفنان أحمد حلمي بشعوره بقلق بالغ قبل خوض منافسات أفلام عيد الأضحى، وقال تعليقا على البوستر الأول لفيلمه الجديد "خيال مآته" الواحد ركبه يتخبط في بعض كل ما العيد يقرب، ولاقى حلمي دعماً وتشجيعاً من عدد كبير جدا من نجوم الفن الذين توقعوا له أن يحطم الأرقام القياسية في الإيرادات و "يكسر الدنيا".

حلمي تدارك ظهوره منفردا في الإعلان التشويقي الأول للفيلم، وقام بنشر البوستر الرسمي الأول الذي يضم كل نجوم الفيلم منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد، وبعدها نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام بوستر خاص له برفقة بطلة الفيلم منة شلبي وعلق عليه قائلا: عيد كبير ان شاء الله . الواحد ركبه يتخبط في بعض كل ما العيد يقرب .. يارب يعجبكوا، وكشف لاحقا عن بدء عرض الفيلم يوم الخميس المقبل.

المفاجأة أن أول تعليق لدعم أحمد حلمي كان من الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، التي أعربت عن تشوقها لمشاهدة الفيلم قائلة: متحمسة أوي أوي مبروك، وبعدها تواصلت التهاني ودعوات التوفيق من النجوم غادة عبد الرازق وكندة علوش وعمرو سعد والمطرب هيثم شاكر والإعلامية مهيرة عبد العزيز والمطربة أمينة التي علقت بقولها: ركبك أنت بتخبط يا برنس أومال الطابور الخامستاشر يعمل إيه أنت كفاية بس إنك هطل علينا والله لو إيه.. أحمد حلمى واحد بس.

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وتواصل الدعم من نجمة اراب أيدول كارمن سليمان والممثلة ريهام عبد الغفور، والفنانة منى ممدوح وأحمد زاهر وغادة عادل وجميلة عوض والمطرب مصطفى قمر والمطرب هشام عباس والفنانة دينا،وعلق الفنان شريف رمزي على البوستر قائلا: ألف مبروك يا أحمد وإن شاء الله يكسر الدنيا، لإنك وحشتنا قوي.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة، وتتوالى الأحداث ويجتمع هؤلاء الأصدقاء بعد 30 سنة من عملية السرقة، يقومون بمناقشة تلك الفترة التي تمت فيها السرقة والأسباب التي دفعتهم للسرقة ويحاول حلمي إصلاح الخطأ الذي ارتكبه.

يشارك في بطولته كل من منة شلبى، وبيومى فؤاد، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، انتصار واّخرون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، ويمثل أول عودة لأحمد حلمي إلى السينما بعد غياب سنوات منذ قدم فيلمه الأخير "لف ودوران" مع النجمة دنيا سمير غانم.