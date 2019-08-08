ياسمين صبري.. النجمة العربية الوحيدة في مسابقة "أجمل وجه" لعام 2019

درج موقع TC Candler المتخصص في اختيار الفنانة صاحبة أجمل وجه ، النجمة المصرية ياسمين صبري للمنافسة على اللقب لعام 2019، لتصبح الفنانة العربية الوحيدة داخل قائمة الترشيحات التي تضم أجمل نجمات هوليود، ومنهن إيميليا كلارك وصوفي تيرنر نجمتي مسلسل "صراع العروش" وتايا بروكس ومارجوت روبي وإيما واتسون وحائزة الأوسكار جينيفر لورانس.

جمهور ياسمين صبري احتل قناة TC Candler على موقع اليوتيوب وبدأ احتشاد روابط معجبيها من أجل تكثيف التصويت، كما تمت دعوة عدد كبير من رواد السوشيال ميديا لدعم ياسمين صبري باعتبارها النجمة العربية الوحيدة المرشحة للمنافسة، بينما لم تتجاوب ياسمين نفسها مع الترشيح حتى الآن، علما أن الموقع يمنح لقب الأجمل لفنانة واحدة، وبنفس الوقت يصدر قائمة بترتيب النجمات ال100 حسب التصويت وسيتم إغلاق باب التصويت 30 نوفمبر المقبل ومن المتوقع مشاركة 4 مليار شخص في التصويت بحسب تقدير الجهة المنظمة.

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وحصل على اللقب سابقا النجمات ميشيل فايفر ثلاث مرات وميج رايان وصوفي مارسو ونيكول كيدمان لمدة عامين وجوانيث بالترو وجينيفر كونيلي، وليندسا يلوهان وكيرا نايتلي، وناتالي بورتمان وماريون كوتيار.

يذكر أن ياسمين صبري تقضي عطلتها الصيفية خارج مصر منذ الانتهاء من تصوير مسلسلها الأخير "حكايتي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2019، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة “سينرجى” وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.