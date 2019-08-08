شاهد .. كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها على الهواء مباشرة

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 05:52 مساءً - أكدت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” في حديث مباشر مع إذاعة ” Mosaique FM ” التونسية أن أن الشائعات التي تتردد حول طلاقها من زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى لا أساس لها من الصحة .

وأعربت كارول عن استيائها من تلك الشائعة التي ملت من تكرارها بين الحين والآخر والخروج لنفيها .

وقامت على الهواء مباشرة بخلع خاتم زواجها لتثبت أنه لا يزال بحوزتها وتنفى بطريقة عملية شائعة الطلاق وأن هذا الخاتم هو سبب كل الشائعات التي صدرت حول انفصالها .

وقالت : ” أنا لا أحب ارتداء هذا المحبس ولا الخواتم ولا الساعات وأظل بالشهور يدي خالية من أية مجوهرات .. وعندما يراني البعض بدونه يظن أن الطلاق حدث فتنطلق الشائعة وأعود لارتدائه لأخمد نيران الشائعات .. ولكن بعض القليل من الوقت أخلعه ” .

كما أكدت كارول على أن حياتها مستقرة مع زوجها وابنتها تالا .

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