محمد رمضان يستعد لحفل غنائي فى الساحل الشمالى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والفنان المصري محمد رمضان لإحياء حفل غنائى فى الساحل الشمالى يوم 16 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يقدم العديد من أغانيه، منها “مافيا، ونمبر وان، وبابا، وانساى” وغيرها من الأغانى، بالاضافة إلى عدد كبير من مفاجآت الاستعراضات الخاصة بحفلاته.

وتعد الحفلة أولى حفلات محمد رمضان، في الساحل الشمالي بعد حضوره افتتاح أحد الأماكن هناك، وقام بالغناء وقتها ووعد الحضور بحفل ضخم في الساحل الشمالي.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “زلزال” الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى من انتاج سينرجى، كما طرحت له اغنية “انساى” الفترة الماضية مع المطرب المغربى سعد لمجرد وحققت نسب مشاهدة عالية وتم تصوير الكليب فى فرنسا.