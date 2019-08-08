كاتي بيري تتعرض لموقف محرج في إيطاليا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت المطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، لموقف محرج للغاية وذلك أثناء توجهها لقضاء عطلة قبالة شاطئ بناريا الصخري بإيطاليا؛ حيث تواجدت مع مجموعة من النجوم منهم برادلي كوبر، وأوبرا وينفري.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن كاتي بيري كانت تحاول الصعود على متن زورق صغير فانزلقت بشكل مثير للسخرية، لكن تدخل النجم برادلي كوبر لمساعدتها، وكان الموقف في غاية الإحراج حيث بدت كاتي وكأنها تصعد على ظهر حصان وليس قارب صغير.

وظهرت أوبرا وينفري وهي تضحك على سقطة كاتي لأنها شخصيًا تعرضت لنفس هذه التجربة السيئة من قبل ولكن مع تدخل برادلي كوبر انتهى الموقف.

ومن المعروف أن كل هؤلاء النجوم كانوا يقضون عطلة مميزة بإيطاليا على متن سفينة “Eos” التي يمتلكها رجل الأعمال الأمريكي باري ديلر، والتي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، وانضم إليهم إدوارد إنينفول، المحرر الجديد لمجلة “فوج”، والمذيعة التليفزيونية جيل كينج، وارولاندو بلوم خطيب المغنية كاتي بيري.