بسمة بإطلالة تظهرها أكبر من عمرها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية بسمة العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض”، والذي أقيم فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر.

الفنانة المصرية ظهرت في العرض الخاص مرتدية نظارة طبية، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج خفيف، في إطلالة أظهرتها أكبر من عمرها.

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وشهد العرض حضور أبطال الفيلم وهم الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان خالد الصاوى، والفنان كريم قاسم، و الفنانة ريم مصطفى، والفنانة منى ممدوح، والفنان سيد رجب.

كما حضر أيضا الفنان محمد لطفى، نسرين أمين، الفنان اسماعيل شرف، وائل عبد العزيز، المنتج محمد السبكى، والمذيعة إنجي عبد الله، والدكتورة نداء العريان شقيقة المخرج طارق العريان، وزوجته الفنانة أصالة ومؤلف الفيلم صلاح الجهينى، السيناريست تامر حبيب، المنتج محمد حفظى، المخرج على إدريس.

وفيلم “ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض” يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.