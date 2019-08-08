تحطم واحتراق طائرة المطربة الأمريكية بينك.. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت طائرة النجمة الأمريكية بينك للتحطم في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 6 أغسطس، طائرة، وجاء ذلك بعد انتهاء حفلتها في مدينة “أوسلو” في النرويج.

وقد لفتت صحيفة الديلي ميل البريطانية إلى أن النجمة العالمية لم تكن على متن الطائرة، كما نجا مدير أعمالها وأعضاء فرقتها الموسيقية على الرغم من احتراقها، فيما لم يتم الكشف عن أسباب احتراق الطائرة حتى الان.

وعلى جانب أخر، أضطرت بينك، مؤخرا، لايقاف حفلها الغنائي، عندما شاهدت إحدى معجبيها المتواجدين في الصفوف الأولى خلال حفلها الأخير في مدينة سيدني الاسترالية وهي فاقدة الوعي ويحملها رجال الأمن.

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وخاطبت المغنية المعجبه المصابة قائلة: هل انتي بخير؟”، وطلبت من المتواجدين في الحفل أن يتناولوا المياه من أجل الحفاظ على سلامتهم بسبب الازدحام الشديد حيث حضر ما يقارب من 21 ألف شخص.

وصاحب المطربة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، في الحفل طبيبها الخاص الذي ساعدها في التعافي من فيروس بالمعدة للحفل، والذي دفعها لإلغاء 4 حفلات في أستراليا لحين تماثلها الشفاء.