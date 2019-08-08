بيلا حديد تنفصل عن ذا ويكند.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عالمية أنّ الفنان والنجم الأمريكي ذا ويكند أنفصل عن عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، وذلك للمرة الثانية بعد علاقة جمعتهما لأشهر طويلة.

وابتعد الثنائي العالمي عن بعضهما البعض في الفترة الأخيرة وتوقفا عن إمضاء الكثير من الوقت معاً بسبب انشغالاتهما المهنيّة، حيث تعد هذه هي المرة الثنانية التي ينفصل فيها الثنائي العالمي.

وكانت العارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، قد أثارت حالة غضب شديدة واتهمها متابيعها بإهانة السعودية والإمارات بعد نشرها صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها على موقع «إنستجرام»، وهي تضع حذائها على طائرات البلدين.

وبسبب الهجوم الذي تعرضت له اضطرت بيلا حديد لنشر اعتذار رسمي عبر صفحتها بالإنجليزية والعربية قالت فيه: “أنا أقوم بنشر هذا البوست لتوضيح بعض الأمور التي أثقلت قلبي، أولا لا ولن أقبل أبداً أن تستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه أي أحد، خصوصا إذا كان الأمر متعلقاً بأصولى وتراثي الجميل والقوي، أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم”.