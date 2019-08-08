هشام عباس يطرح «شاري بالغالي» من ألبومه الجديد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعود الفنان والنجم المصري هشام عباس من جديد إلى التعاون مع المنتج الكبير محسن جابر، وشركتي “مزيكا” و”عالم الفن” بعد فترة من الغياب، من خلال ألبومه الغنائي الجديد “عامل ضجة” الذي يطرح في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ويضم مجموعة متنوعة من الأشكال الغنائية.
ومن المقرر طرح أولى أغاني الألبوم الجديد، الذي يحمل اسم “عامل ضجة”، اليوم الإثنين، وهي أغنية “شاري بالغالي”، على موقع “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.
من جهة أخرى، يعقد هشام عباس حاليًا جلسات عمل، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.
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