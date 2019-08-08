أعمال جديدة لمؤلفي "جيم أوف ثرونز" على نتفليكس

وقّع ديفيد بينيوف ودان فايس مؤلفا مسلسل "جيم أوف ثرونز" التلفزيوني الشهير، اتفاقا مع منصة "نتفليكس" لخدمات البث التدفقي ينص على كتابة وإخراج أعمال جديدة.



وقال مسؤول المحتويات في منصة "نتفليكس" تد ساراندوس: "نحن مسرورون لاحتضان معلمين في السرد القصصي من أمثال ديفيد بينيوف ودان فايس في نتفليكس".



وأضاف: "هما يشكلان قوة إبداعية وقد أمتعا الجمهور في العالم أجمع بقصصهما الملحمية. نحن متشوقون لرؤية ما ستقدمه مخيلتهما لمشتركينا".

أما مبتكرا مسلسل "جيم أوف ثرونز" فقالا: "لقد عشنا مغامرة رائعة مع "إتش بي أو" على مدى أكثر من عقد ونحن ممتنان للجميع هناك لأنهم أشعرونا بأننا في بيتنا".

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لكنهما أشارا إلى أن "نتفليكس أحدثت شيئا مذهلا وغير مسبوق، ونحن نتشرف؛ لأنهم دعونا للانضمام إليهم".

وأوضح بينيوف وفايس في شأن المحادثات التي أجرياها مع تد ساراندوس وفريقه: "نتذكّر مشاهد الأفلام عينها من الثمانينيات، ونحب الكتب عينها، كما أننا نتشوق للإمكانات عينها لسرد القصص".

ولم تكشف "نتفيكس" قيمة الاتفاق الذي يمتد على سنوات عدة، ويشمل إنتاج مسلسلات وأفلام، من دون توضيحات إضافية في هذه المرحلة.

إلا أن مجلة "ديدلاين" الإلكتونية المتخصصة أشارت إلى أن قيمة العقد الموقع بين "نتفليكس" ومبتكري "جيم أوف ثرونز" اللذين تلقيا عروضا أيضا من "ديزني" و"أمازون"، تفوق 100 مليون دولار.

وقد حطّم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جيم أوف ثرونز" بموسمه الثامن في مايو/أيار الماضي الأرقام القياسية في نسب المشاهدة على "إتش بي أو" مع 19,3 مليون مشاهد، غير أن النهاية لم تعجب كثيرين من محبي العمل، كما أن عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير مع "كتاب سيناريو أكفاء" جمعت أكثر من 1,7 مليون توقيع.