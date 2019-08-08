نقابة محترفي الموسيقى والغناء تكرّم الإعلام اللبناني‎

أقامت “نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان” حفل عشاء تكريمي على شرف الصحافة والإعلام اللبناني في حديقة الحب (Jardin d’amour) عاليه (عروس المصايف) لصاحبها الأستاذ فراس مطر عضو شرف النقابة والداعم الدائم لها ولأهل الفن والفنانين والإعلام.

حضر الحفل وجوه إعلامية وصحافية وفنيِّة ورئيس جمعية تجَّار عاليه الأستاذ سمير شهيِّب وأعضاء من الجمعية وغيرهم من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة. وألقى النقيب أبو سعيد كلمة رحّب فيها بالحضور، وأكّد على أن النقابة وبعد الإنجازات الملموسة، ستتابع سعيها لتحسين أوضاع الموسيقيين، ودعى كل الفنانين المحترفين من موسيقيين ومغنين للانضمام والوقوف الى جانب نقابتهم.

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كما ألقى رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيّب كلمة رحب فيها بالحضور في مدينة عاليه، وتمنَّى أن تتكرّر مثل هذه الزيارات للمدينة التي اشتهرت بحسن ضيافتها لزوارها.

من جهته وجّه الإعلامي الدكتور جمال فيَّاض بصفته الصحفية، وكعضو شرف في النقابة، تحية خاصة ومميَّزة لرئيس بلدية عاليه، متمنيًّا أن يكون في المرة المقبلة حاضرًا وبكامل صحته. وبعد توجيه التحية للحضور والنقيب قال منتقداً الغائبين من الفنانين ممن وعدوا بالحضور:”إن عدم حضور هؤلاء النجوم بدون عذر هي رسالة الى الصحفيين، أننا لا نهتم بلقائكم”. واضاف:” إذا كانوا مكتفين بوسائل التواصل “السوشيل ميديا” فـ”صحتين على قلبهم”، لكن عليهم أن يعرفوا، أن الصحافة هي التي تؤرِّخ سيرتكم للأجيال المقبلة، فنحن نعرف قصص النجوم الكبار من خلال أقلام سعيد فريحه وجورج ابراهيم الخوري ومرعي عبدالله ومحمد بديع سربيه.

وقد كانت هذه المناسبة فرصة للقاء الفنانين الأصدقاء مع بعضهم البعض وكذلك هم والإعلاميين الذين لم يتقابلوا منذ زمن. ووعد النقيب بلقاءات مقبلة ودورية بين الصحافة وأعضاء النقابة، متمنيًّا تعزيز العلاقة بين الفنانين والإعلاميين.