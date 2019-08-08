العسيلي يطرح كليب أغنية «إنتي وأنا» من البرتغال

طرح المطرب محمود العسيلي أغنتيه الجديدة "إنتي وأنا"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "إنتي وأنا" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، ومن توزيع على فتح الله.

جدير بالذكر أن أخر أغنية طرحها العسيلي "ملايين"، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها- يوم 18 يونيو الماضي- وتخطت الأغنية حاجز المليون 3 حتى الآن، وتم تصويرها في دولة البرتغال.

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