طرح المطرب محمود العسيلي أغنتيه الجديدة "إنتي وأنا"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "إنتي وأنا" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، ومن توزيع على فتح الله.
جدير بالذكر أن أخر أغنية طرحها العسيلي "ملايين"، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها- يوم 18 يونيو الماضي- وتخطت الأغنية حاجز المليون 3 حتى الآن، وتم تصويرها في دولة البرتغال.
قد يهمك ايضاً:
الفنان محمود العسيلي يعتدي على شخص حاول التصوير معه
العسيلي يُشعل "مواقع التواصل" بصورة
كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي يطرح كليب أغنية «إنتي وأنا» من البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.