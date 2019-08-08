تامر حسني يلتقي جمهوره في الساحل الشمالي 30 آب/أغسطس

أعلن نجم الجيل تامر حسني عن احيائه حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة يوم 30 آب/أغسطس المقبل.

وكتب تامر حسني عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «مرحبا جمهوري.. هل انتم مستعدون.. لحفلي الغنائي في الساحل الشمالي يوم 30 آب/أغسطس بمدينة العالمين الجديدة.. وستكون التذاكر متاحة غدا".

وطرح النجم تامر حسنى، مؤخرا، برومو فيلمه الجديد "الفلوس"، بعدما تمكن صناع العمل من إنهاء تصوير أحداث الفيلم بين بيروت والقاهرة، من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى المقبل، ولكنه أكتفي بكتابة قريبًا دون أن يحدد موعد طرح الفيلم.

واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس" أخيرًا" كأسم نهائي للعمل، واستعبدت اربعة أسماء كانت مقترحة للفيلم هي "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر" و "العنكبوت" وكلها تكهنات لم يعلن عنها فريق عمل البرنامج.

ويعقد فريق عمل فيلم تامر حسني الجديد، في الوقت الحالي، جلسات لتحديد اسم الفيلم وموعد طرحه، حيث أكد مصدر من فريق عمل الفيلم، أن من المقرر حسم موعد طرح الفيلم.

الفيلم، يجسد بطولته الفنان تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، ومحمد سلام، ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.»

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