وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لحفل جينيفر لوبيز في العلمين الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
على قدم وساق، تقوم الآن الشركة المنظمة لحفل النجمة جينيفر لوبيز، المقام في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ببناء واحد من أكبر المسارح في مصر ليناسب ظهرو لوبيز لأول مرة في مصر.
ويعتبر حفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، ضمن جولتها الغنائية "it’s my party tour " حول العالم، حيث إنها تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في مصر، والمقام في الساحل الشمالي الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.
وكشف مصدر من داخل الشركة المنظمة للحفل، عن تقاضي النجمة العالمية جينيفر لوبيز، 200 ألف دولار نظير قيامها بإحياء الحفل في مصر، خاصة أنها تعد المرة الأولى التي تحيي فيها النجمة العالمية حفلا غنائيا استعراضيا في مصر.
وكانت النجمة العالمية شاركت مؤخرا في حفل بلوس أنجلوس في دويتو مع ابنتها إيمي البالغة من العمر 11 عاما، وفقا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وقدمت النجمة البالغة من العمر 50 عاما، مجموعة من الاستعراضات، ثم غنت رفقة ابنتها أغنية ثنائية على خشبة المسرح وهي "بلا حدود" من فيلمها الرومانسي "Second Act"، وتألق الثنائي في الغناء.
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