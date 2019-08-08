شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر 2019.. شاهد الصور الدعائية لألبوم "معرفة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المصور شريف مختار الصور الدعائية لألبوم الفنان هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة" الذى تم إطلاقه أمس الأربعاء، ويعود هيثم شاكر إلى سوق الألبومات بعد غياب 5 سنوات منذ طرحه ألبوم "أحلى قرار".

وفور طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" أمس الأربعاء، تصدر ترند فيس بوك وتويتر لاسيما وأن هناك جمهور كبير كان يترقب طرح هيثم لألبومه خاصة وأنه من المطربين الذين يمتلكون احساس كبير فى أغانيهم.



هيثم شاكر 2019

ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.



هيثم شاكر

Advertisements

إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.



هيثم شاكر



هيثم شاكر



هيثم شاكر 2019