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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ هيثم شاكر بعد طرح ألبومه "معرفة قديمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنان هيثم شاكر مواقع التواصل بعد طرحه ألبومه "معرفة قديمة"، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولاً فى تويتر.
وفى أول تعليق له بعد طرح الألبوم قال عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، : "مبسوط أوى وفرحان جداً بكلامكم وردود أفعالكم عن الألبوم وبعتذر وبتأسف لكل واحد كتب تعليق او عمل بوست وانا مقدرتش ارد عليه لأنى اكتشفت انكم بتحبونى اوى وتعليقاتكم كانت كتير ربنا يفرحكم زى ما فرحتوا قلبى بحبكم كلكم وبشكركم جدا.
ويضم ألبوم هيثم شاكر الجديد 14 أغنية تعاون فيها مع الكثير من كبار الأسماء فى عالم الإخراج والتلحين والتأليف من بينهم: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، محمد رفاعى، نادر عبدالله، عمرو مصطفى، وليد سعد وآخرون.
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