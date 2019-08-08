شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كوميديا ريم البارودى ومحمد محمود عبدالعزيز فى كواليس قيد عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة ريم البارودى الكشف عن بعض اللحظات الكوميدية بينها وبين زملائها داخل كواليس مسلسل "قيد عائلى"، والمقرر عرض حلقاته المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ونشرت كثير من الفيديوهات على استورى حسابها الشخصى انستجرام بالإضافة إلى فيديو نشرته فى حساب يجمعها بالفنان محمد محمود عبدالعزيز فى لقطة عفوية لأحد المشاهد، وعلقت ريم على الفيديو فكتبت: " ده جزء بسيط من إلى بيعمله محمد فى قيد عائلى بضحك من قلبى بموت الصراحة معذور الله يكون فى عونه والله عنده حق أنا مش بفهمنى ساعات رجعنا تانى تصوير قيد عائلى".

وجلب هذا الفيديو روح الفكاهة داخل المتابعين فمنهم من كتب: تدوم الضحكة عليكم، حلو أوى ياريت المسلسل يخلص بسرعة، عسل إنتوا الاتنين وغيرهم الكثير.

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مسلسل قيد عائلى يشارك فى بطولته ريم البارودى، محمد محمود عبدالعزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.