شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة تامر حبيب لأبطال فيلم ولاد رزق 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة لأبطال فيلم " ولاد رزق 2"، معبرا عن إعجابه و استمتاعه الشديد بالفيلم.

وشارك حبيب، صورا مع أبطال الفيلم من العرض الخاص، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا:"مبروك يا حلوين، يا جامدين، و شكرا علي كل هذه المتعة".

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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