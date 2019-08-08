شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة تطوير السيناريو التلفزيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما (من 21 إلى 26 نوفمبر وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

وسوف يظل باب التقدم مفتوحاً حتى 12 سبتمبر وهي الورشة التي تبحث عن أفضل المشاريع التليفزيونية في مرحلة التطوير ومن تأليف كتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.

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وعقب محمد خفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائلاً: "ساهمت بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لـأيام القاهرة لصناعة السينما".

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.