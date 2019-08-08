شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس كليب رامى صبرى "وبقابل ناس" مع المخرج هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب رامي صبري لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد "فارق معاك".

ونشر صبرى صورة من كواليس التصوير مع مخرج الكليب هادي الباجوري، وعلق عليها قائلاً: "من كواليس تصوير ڤيديو كليب (وبقابل ناس) .. قريبا".

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أغنية "وبقابل ناس" كلمات أحمد علي موسى وألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل.

ألبوم رامي صبري "فارق معاك" حقق ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".