شكرا لقرائتكم خبر عن 215 مليون جنيه حصيلة إيرادات عيد الفطر فى أعلى موسم سينمائى فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى موسم عيد الفطر السينمائى بعد منافسة كبيرة على مستوى الايرادات بين 5 أفلام تم عرضها خلال الموسم، وشهد الموسم حصد الأفلام لإيرادات ضخمة جداً وأرقام قياسية تحقق للمرة الأولى فى السينما، خاصة مع التطورات الكبيرة التى شهدتها صناع ة السينما على المستوى الانتاج والتقنيات التى يتم التنفيذ بها، حيث جاءت المحصلة النهائية لإيرادات الموسم 215 مليون جنيه وهى المحصلة الأعلى لموسم سينمائى فى التاريخ.

وتصدر فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة شباك التذاكر فى موسم عيد الأضحى بتحقيقه 80 مليون جنيه وهو رقم قياسى وضعه الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ، والفيلم تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى.



كازابلانكا

وجاء فى المركز الثانى فيلم "الممر" بوصوله الى 75 مليون جنيه محتلاً أيضاً المرتبة الثانية فى قائمة الأعلى ايرادات فى تاريخ السينما، والفيلم بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وشريف منير، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمود حجازى، ومحمد الشرنوبى، وإنعامسالوسة، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة وضيوف الشرف هند صبرى وشريف منير.



الممر

وحل فيلم "سبع البرمبة" ثالثاً فى شباك تذاكر الموسم بتحقيقه 35 مليون جنيه، وهو بطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وضيوف الشرف أمير كرارة وأحمد السقا وياسر جلال ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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سبع البرومبة

أما فى المركز الرابع فجاء فيلم "حملة فرعون" حيث حصد 19 مليون جنيه، وهو بطولة عمرو سعد، وروبى، ومحمد لطفى، وحمدى الميرغنى، ورامز أمير، ومحمود عبد المغنى، والعرب سوزان نجم الدين وقمر وضيوف الشرف أحمد فهمى وغادة عبد الرازق وحورية فرغلى والعمل تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، اضافة إلى النجم العالمى مايك تايسون، ونجم مسلسل "Game of thrones"، هافثور يوليوس بيورنسون.



حملة فرعون

وتزيل قائمة الموسم فيلم "محمد حسين" الذى حصد 4 مليون و 800 ألف جنيه فقط، والعمل بطولة محمد سعد ومى سليم وسمير صبرى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وفريال يوسف، ودينا محسن "ويزو"، وحمدى الوزير وإخراج محمد على.