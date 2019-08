"القاهرة السينمائي" يفتح باب التقديم لورشة تطوير السيناريو التليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التليفزيوني، التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر، وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التليفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

ويستمر المهرجان في استقبال طلبات التقديم حتى 12 سبتمبر المُقبل، وتبحث Screen Buzz عبر الورشة عن أفضل المشاريع التليفزيونية في مرحلة التطوير، من تأليف كُتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.

وتتعاون Screen Buzz للعام الثاني على التوالي مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة محمد حفظي، الذي قال في بيان صحفي: "ساهمت Screen Buzz بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لأيام القاهرة لصناعة السينما".

وعلق أرون لوبل مؤسس ورئيس AAM قائلاً "متحمسون للعودة مرة أخرى إلى القاهرة، التي تمثل قلب صناعة الترفيه في العالم العربي، كما يسعدنا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العمل برفقة العديد من أفضل مواهب في المنطقة على تطوير سيناريوهاتهم".

وكانت Screen Buzz أقامت العام الماضي ورشة لتطوير السيناريو التليفزيوني لمدة خمسة أيام، وقادها المؤلف والمنتج مارك غوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC))، المؤلف سامويل باوم (The Wizard of Lies (HBO)وLie to Me (FOX)) والمؤلفة والمنتجة جيسيكا ميكلنبرغ (Stranger Things وGypsy (Netflix)).

وتقول جيسيكا ميكلنبرغ عن تجربتها في القاهرة العام الماضي: "كان شرفاً كبيراً لي أن أساعد كل كاتب على صناعة قصته، والعثور على نقاط قوته، وتشكيل منظوره، ووضع تعريف لشخصياته. كل شخص بدأ الورشة بأفكار قوية حول ما يريد قوله، وبقصص قوية تستحق الطرح على أي منصة".

وكانت Screen Buzz قدمت محاضرة خلال أيام القاهرة لصناعة السينما في العام الماضي، بالإضافة إلى حلقة نقاشية تحت عنوان "هوليوود هنا: إضفاء الحرفة الأمريكية لصناعة الترفيه العربية" بمشاركة آرون بول مؤسس ورئيس AAM والنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج المصري تامر محسن.

Screen Buzz سلسلة ورش إبداعية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التليفزيونية، تٌقام تحت إشراف مجلس AAM الاستشاري في العالم العربي، تجلب كتاباً، مخرجين ومنتجين من هوليوود إلى العالم العربي من أجل دعم المواهب الفنية المحلية خلال سعيهم لإبداع محتوى درامي أصيل وهادف يمكن تقديمه للجمهور العالمي، وتقدم هذه الورش فرصة احتكاك مباشر بين مجموعة من خبراء صناعة الترفيه في هوليوود مع مواهب عربية مختارة في صناعة الترفيه الدرامي التليفزيوني والسينمائي بمجالات الكتابة، الإخراج والإنتاج.

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.