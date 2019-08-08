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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
طلبت إحدى متابعات الفنان محمد رمضان عبر إنستجرام، مساعدة في حل أزمة والدها.
وكتبت في التعليقات على صورة نشرها رمضان: "بالله عليك، أنا والدي عمل عملية بتر لرجليه، وهو سواق ومديون، ومتعشم في ربنا وفيك تساعده، بالله عليك يارب يخليلك أهلك ويكرمك ويحفظك من كل شر بالله عليك تساعده".
وحصلت الفتاة على دعم كبير من متابعي النجم الشاب، ورد عليها رمضان في التعليقات: "ابعتيلي العنوان بالتفصيل والمطلوب على الخاص، ألف سلامة عليه".
وأثنى متابعي رمضان على تصرفه، وهو ما ظهر في تعليقاتهم.
يذكر أن محمد رمضان يقضي إجازة مع أسرته في كاليفورنا في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش تكريمه من مجلة enigma.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| رمضان يتكفل بمصاريف علاج والد فتاة طلبت منه المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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