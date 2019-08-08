أول تعليق من هيثم شاكر بعد طرح ألبومه "معرفة قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"اكتشفت إنكم بتحبوني" بتلك الكلمات علق هيثم شاكر على استقبال الجمهور لألبومه "معرفة قديمة"، وتصدره تريند موقع تويتر بعد ساعات من طرحه مساء أمس الأربعاء.

هيثم وجه الشكر عبر صفحته بموقع فيس بوك، وكتب: "مبسوط أوي وفرحان جدا بكلامكم وردود أفعالكم عن الألبوم، وبعتذر وبتأسف لكل واحد كتب تعليق أو عمل بوست وأنا ما قدرتش أرد عليه، لأني اكتشفت إنكم بتحبوني أوي وتعليقاتكم كانت كتير، ربنا يفرحكم زي ما فرحتوا قلبي، بحبكم كلكم ومتشكر جدا".

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ويضم الألبوم 14 أغنية وهي "ما توصنيش، يا ما يا ما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ما تغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم شاكر، المؤلفون أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وبهاء الدين محمد، ونادر عبدالله، ومحمد رفاعي، ومحمد القاياني، ورمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.