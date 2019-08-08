كارول سماحة تنفي انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ضيفة على إذاعة موزاييك التونسية، قبل يومين من إحياء حفلها الغنائي بمهرجان قرطاج الدولي.
ونفت "كارول" شائعة إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، مؤكدة ان الأمر لا يتجاوز كونه "شائعة سخيفة".
وقالت إنه ربما يفسر البعض انفصالها بسبب أغنيتها الأخيرة "المطلقة"، أو لعدم ارتدائها خاتم الزواج، ولكنها لا تفضل في العادة ارتداء أي مجوهرات، وهذا لا يعني انفصالها.
وأكدت أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنتهما "تالا"، مشيرة إلى أنها "ملت" من نفي هذه الشائعة التي تكررت أكثر من مرة.
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