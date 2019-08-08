"شد حيلك".. نجوم الفن والإعلام والرياضة يواسون فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين على مواساة الفنان فتحي عبدالوهاب، بعد وفاة والدته. وعلقت الفنانة رشا مهدي: "في الجنة ونعيمها، حبيبي البقاء لله شد حيلك، الله يرحمها ويغفرلها ويصبركم". فيما كتبت الفنانة بسمة: "البقاء لله، ربنا يرحمها ويصبر قلبك يا رب". وعلق الفنان نبيل الحلفاوي: "البقاء لله يا فتحي. رحمها الله..ولقاء في الجنة بإذنه تعالى". Advertisements وكتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد: "البقية في حياتك ياعزيزي.. لها الرحمة والجنة يارب ولكم الصبر". وكتب الناقد الرياضي ياسر أيوب: "ربنا يرحمها"، فيما كتب الإعلامي عمرو عبدالحميد: "ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة.. خالص التعازي". فيما حرص على تقديم واجب العزاء، لاعب الأهلي السابق شريف عبدالفضيل، إذ كتب: "البقاء لله وربنا يرحمها ويصبركم". فيما كتبت الإعلامية سلمى الدالي: "قلبي عندك يا فتحي، شد حيلك". يذكر أن عزاء والدة فتحي عبد الوهاب، يقام مساء غدٍ الجمعة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

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