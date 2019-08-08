محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
انتهت الفنانة الشابة نيفين رجب من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد طرح أغنية "كانت حكاية" التي طرحتها من عدة شهور.
وقالت نيفين رجب في تصريحات صحفية، إن الأغنية الجديدة من كلمات حسين محرم، ومن ألحان مدين، وتوزيع محمد عاطف الحلو.
وأضافت أن تركيزها الفترة الحالية على الأغاني الفردية، وأن الاستقبال الجيد لكليب كانت حكاية من الجمهور دفعها لتقديم أغنيات جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "كانت حكاية".. نيفين رجب تستعد لطرح أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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