رامي صبري ينشر صورة من كواليس "وبقابل ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشف الفنان رامي صبري، عن صورة من كواليس أحدث كليباته الغنائية "وبقابل ناس". ونشر "رامي" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "من كواليس تصوير فيديو كليب وبقابل ناس، قريبا". وظهر رامي صبري في الكليب بصحبة المخرج هادي الباجوري. يذكر أن رامي صبري، طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزها "أنا بعترفلك"، "صعبان عليا"، "عجبي عليك يا زمان".

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