أريانا غراندي تحدد موعد إطلاق عطرها الجديد

أعلنت مغنية البوب الأمريكية أريانا غراندي عن موعد إطلاق عطرها الجديد “Thank u next” عبر حسابها على منصة التواصل الإجتماعي “إنستقرام” وذلك بالتعاون مع شركة التجميل الأمريكيه “ْUlta beauty” يأتي العطر الجديد في زجاجه على شكل قلب مكسور. “Thank u next” هو عطرها السادس منذ عام ٢٠١٥، عندما عرضت أري لأول مرة “Ari”، و “Frankie”,”moonlight” , “Sweet like candy” ومن ثم “Cloud” . وسيتم إصدار العطر في 18 أغسطس 2019 ولم تذكر الفنانة غراندي أي تفاصيل عن عطرها الجديد.

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