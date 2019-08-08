فيديو.. هل سيرتبط الفنان مهند الحمدي بالفنانة نور الغندور ؟

ترددت الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع ما بين الفنان السعودي مهند الحمدي والفنانة المصرية نور الغندور وذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الماضية العديد من المقاطع والصور التي تجمعها معاً بزعم من الجمهور أن هناك مؤشرات واضحة على وجود علاقة عاطفية بينهما. وذلك بعدما نشر “الحمدي”، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو، وعلق عليه قائلا: “رايح لأكثر مشوار يوتر بالحياه .. أول شيء بروح اللاندري أكوي الثوب بعدين بروح، كل اللي أقدر أقوله أدعوا أنها توافق بعدين راح اقولكم يا أيه يا لا بس إن شاء الله أنها أيه “. مثيراً موجة من التساؤلات والتكهنات بشأن علاقتهما.

ورغم أن تعليقات بعض المتابعين تحدثت عن وجود علاقة حب خاصة تجمع بين الشابين، إلا أن الحمدي لم يرد على هذه التعليقات بشكل نهائي، والبعض الأخر برر تصرفات الحمدي ونور الغندور كنوع من التسويق الإعلامي وربطوها بعملهما الجديد “جمان” للكاتبة علياء الكاظمي، إخراج خالد جمال، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.