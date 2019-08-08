2 اكتوبر.. موعد طرح فيلم "دفع رباعي" بدور العرض

أعلن المخرج إيهاب عبد اللطيف، عن موعد عرض أحدث أفلامه السينمائية، بعنوان "دفع رباعي" والمقرر له يوم الإربعاء 2 أكتوبر المقبل بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

"دفع رباعي" هو فيلم شبابي لايت أكشن بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال.

والمطربين: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح

، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، حمدي هيكل، هاني إبراهيم، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني، سمر علي، مستشار إعلامي، محمد بدر، موسيقى تصويرية حسن دنيا، مدير تصوير تامر جوزيف، انتاج شركتي: اتحاد الاخوة جروب وبرايت ستار، قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار: خالد سليمان ومحمد عواد، ومن اخراج إيهاب عبد اللطيف.وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود الى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات، وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيب.

والثاني مهندس والثالث محامي، ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا اليه، وخلال الأحداث يتورط الاخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

الجدير بالذكر أن فيلم "دفع رباعي" تم تصويره في فبراير الماضي ثم دخل مرحلة المونتاج، ومؤخرًا تم طرح أغنية دعائية له بعنوان "عايش جدع" غناء المطرب سمسم شهاب.