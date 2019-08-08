ألبوم فارق معاك لرامي صبري بـ 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

حصدت أغاني الألبوم الجديد للفنان رامي صبري "فارق معاك" أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".
أتت أغنية "حكاية حبنا" في مقدمة الأعداد بين أغاني الألبوم، حيث سجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وسجلت "فارق معاك، أنا بعترفلك، بقابل ناس، صعبان عليا" أكثر من 400 ألف مشاهدة، وحصلت "هوفي كده" على أكثر من 300 ألف مشاهدة، بينما حصدت"بتاع بنات، قلت اللي عندي، وعجبي عليك يازمن، بتهتمي" على أكثر من 200 ألف مشاهدة.
بينما أغنية "حاول تنساني" سجلت أكثر من مليون مشاهدة،"أنا بابا" أكثر من 800 ألف مشاهدة،واللتان طرحا قبل صدور الألبوم بالكامل.
ضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيهم رامي مع مجموعة من الشعراء:"أمير طعيمة، يضم الألبوم 12 أغنية يتعاون فيهم مع كبار الشعراء أبرزهم:"أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي"، ومن الملحنين:"عزيز الشافعي، مديح، شادي حسن"، ويعتبر الألبوم الأول إنتاجيا مع شركة "نجوم ريكوردز" التي سبقت وأنتجت له أغنية "مبروك علينا" وطُرحت على قناتها الرسمية على "يوتيوب".
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