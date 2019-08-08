بحد أقصى 1000جنيه.. أسعار حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

يحيي الهضبة عمرو دياب حفله الصيفي الأول لهذا العام في قرية العلمين بالساحل الشمالي. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس في "ميوزك أرينا" بالعلمين، وتراوحت أسعار التذاكر بين 500 جنيهاً "للفئة الفضية"، 800 جنيه "للفئة الذهبية"، 1000جنيهاً "لفئة الـvip"،ولاتزال هناك فئة إضافية لم يحدد سعرها بعد. أسعار التذاكر بين 500 جنيهاً "للفئة الفضية"، 800 جنيه "للفئة الذهبية"، 1000جنيهاً "لفئة الـvip"،ولاتزال هناك فئة إضافية لم يحدد سعرها بعد. يأتي الحفل في ظل تحضيرات دياب لألبومه الجديد "أنا غير" الذي طرح منه أغنيتين"بحبه، أنا غير" والتي حققت صدى استماعي ناجح وضخم على مختلف مواقع الإستماع على الإنترنت، ولاقت نجاح جماهيري كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

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